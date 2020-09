Grotendeels droog tot woensdag jv

06 september 2020

07u17

Bron: belga 2 Weernieuws Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af met temperaturen tussen 14 en 20 graden. Lokaal is er een kleine kans op buien. De week begint overwegend droog en zacht, maar woensdag trekt een zwakke storing over het land met zeker in Vlaanderen kans op regen. Nadien lijken droge en wisselvallige dagen elkaar af te wisselen. Dat meldt het KMI.

Het weekend sluit vandaag af met afwisselend zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar lokaal kan er een bui vallen. De temperaturen gaan van 14 graden in de Ardennen tot 20 graden in het centrum van het land.

Maandag begint met een tweedeling. In het zuiden van het land zijn er brede opklaringen terwijl er in het noorden meer bewolking verwacht wordt. In de loop van de dag neemt die bewolking nog toe met lokaal ook een kans op wat regen. Later op de dag worden vanuit het westen opnieuw opklaringen verwacht met temperaturen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 22 graden in Vlaanderen.

Een min of meer gelijkaardig beeld voor dinsdag. Ook dan is het bewolkt, maar blijft het overwegend droog. De maxima schommelen dan tussen 18 en 22 graden.

Woensdag trekt er dan een lichte storing over het noorden van het land met wolken waaruit wat lichte regen kan vallen. In het zuiden van het land is de kans op opklaringen groter. De maxima halen dan zo’n 21 graden in het centrum van het land. In Belgisch Lotharingen kan het kwik klimmen naar 23 tot 24 graden.

Donderdag is er aanvoer van koele lucht vanaf de Noordzee en wordt het iets frisser tot 19 graden in het centrum. Het blijft wel droog.

Vrijdag ruimt de wind naar het zuiden en wordt er drogere en zachtere lucht aangevoerd. Het blijft opnieuw droog en het kwik klimt opnieuw naar 22 à 23 graden.

In het weekend trekt een koufront over het land met ook links en rechts kans op een bui. De maxima blijven dan steken op 19 graden.

Zondag lijkt dan weer vrij zonnig en droog te zullen worden met maxima rond 21 graden.