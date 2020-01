Grote kans op regenachtige maandag RL

27 januari 2020

06u22

Bron: Belga 1 Weernieuws Het KMI verwacht maandag veel wolkenvelden. Eerst is de kans op een bui vrij beperkt. In de loop van de dag beïnvloedt een regenzone in het centrum en het oosten van het land het weer. Over het noordwestelijke deel van het land vallen er dan enkele buien. We halen maxima van 4 tot 9 graden bij een matige zuidzuidwestenwind, aldus het KMI.

Maandagavond en -nacht wordt het zwaarbewolkt met buien. Op het einde van de nacht krijgen de buien een winters karakter in de Hoge Ardennen. Aan zee is er in de loop van de nacht kans op een donderslag en korrelhagel. De minima schommelen tussen 1 en 5 graden. De matige tot vrij krachtige zuidzuidwestenwind ruimt naar het zuidwesten. We verwachten rukwinden rond 50 tot 60 km/u, maar in Hoog-België kunnen ze oplopen tot 65 km/u of meer.

Dinsdag krijgen we meestal veel wolken met tussendoor ook enkele opklaringen. Soms vallen er buien, mogelijk met een donderslag en korrelhagel. In de Ardennen kunnen de buien nog winters zijn. De maxima liggen tussen 1 en 7 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige en aan de kust soms een krachtige wind uit westzuidwest tot zuidwest. Windstoten tot 65 km/u of tijdens de buien nog meer zijn mogelijk. Dinsdagnacht verwachten we ten zuiden van Samber en Maas enkele buien van smeltende sneeuw of sneeuw.

Woensdag vallen er nog enkele buien in Hoog-België. Elders blijft het grotendeels droog met een afwisseling van zon en wolken. De maxima liggen tussen 3 en 9 graden. De matige en soms vrij krachtige westenwind krimpt naar het zuidwesten.