Grote kans op mediterrane orkaan nabij Griekenland Redactie

15 september 2020

15u13

Bron: NoodweerBenelux 4 Weernieuws Er heeft zich in de Middellandse Zee nabij Libië een gebied met krachtige onweersbuien gevormd. Deze buien vormen samen een ‘Severe Medistorm’ die ‘Cassilda’ wordt gedoopt. Deze storm heeft eigenschappen van een tropische storm en kan zich komende dagen verder gaan ontwikkelen tot een medicane (samentrekking van ‘Mediterranean’ en ‘hurricane’). “In dat geval kunnen de windstoten fors uit de hoek komen in de buurt van Griekenland”, aldus Nicolas Roose van weerdienst Er heeft zich in de Middellandse Zee nabij Libië een gebied met krachtige onweersbuien gevormd. Deze buien vormen samen een ‘Severe Medistorm’ die ‘Cassilda’ wordt gedoopt. Deze storm heeft eigenschappen van een tropische storm en kan zich komende dagen verder gaan ontwikkelen tot een medicane (samentrekking van ‘Mediterranean’ en ‘hurricane’). “In dat geval kunnen de windstoten fors uit de hoek komen in de buurt van Griekenland”, aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux

In de Middellandse Zee ontstaan voor alle duidelijkheid geen orkanen die we kennen vanop de Atlantische Oceaan of in de golf van Mexico. De stormen die zich vormen op de Middellandse Zee zijn vaak een heel stuk kleiner, maar daarom niet minder gevaarlijk. “Diverse weermodellen berekenen een sterke intensificatie van de storm Cassilda komende dagen. Mogelijk is dat de storm uitgroeit tot een medicane.”

Warm zeewater als motor voor hevige stormen

Heftige stormdepressies boven de Middellandse Zee zijn niet uitzonderlijk. Ze ontstaan vaak in het najaar wanneer koele luchtmassa’s uit het noorden van Europa naar het zuiden vloeien. “Op dit moment is de Middellandse Zee op meerdere plaatsen warmer dan normaal. Onweersbuien profiteren van het enorm temperatuurverschil tussen het zeewater en de koudere lucht op enige hoogte”, aldus NoodweerBenelux.