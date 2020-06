Grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald in mei JOBR

10 juni 2020

11u35

Bron: Belga 0 Weernieuws De grondwaterstanden zijn in mei verder gedaald en staan in 85 procent van de meetlocaties in Vlaanderen op een laag tot zeer laag peil voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt woensdag uit het maandelijkse rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

“Mei 2020 was overal in Vlaanderen kurkdroog”, aldus de VMM. De neerslagtotalen lagen tussen 1,6 en 28,9 mm. Er viel gemiddeld 10,0 mm neerslag uit de lucht, terwijl er normaal in Ukkel een gemiddelde van 66,5 mm wordt opgemeten. De voorbije drie maanden, maart tot en met mei, waren uitzonderlijk droog met met 81,4 tot 142,8 mm neerslag. Normaal wordt er in die maanden gemiddeld 187,8 mm neerslag gemeten.

Zeer hoge neerslagtekorten

“Er worden momenteel zeer hoge neerslagtekorten voor de tijd van het jaar opgetekend”, aldus de VMM. Dat neerslagtekort ligt tussen 142,5 en 231,2 mm. “Deze neerslagtekorten behoren op alle meetlocaties tot de hoogste tekorten voor de tijd van het jaar sinds 1970”, stelt de VMM. De regen van begin juni bracht wel wat beterschap, vooral in het centrum en oosten van Vlaanderen.

Ook de debieten in de onbevaarbare waterlopen daalden in de loop van mei overal verder.

