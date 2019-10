Grondvorst Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 30 oktober Jill Peeters

29 oktober 2019

11u30 0 Weernieuws Woensdagochtend is het overal lichtjes aan het vriezen aan de grond. Overdag schijnt de zon en komen we uit op maxima tussen 7 graden in de Ardennen en 10 graden in het Vlaamse binnenland.

Het zal dus wat kouder aanvoelen dan de voorbije dagen, ook al staat de stralende herfstzon zowat de hele dag te schijnen. Er zijn slechts af en toe enkele wolken; in het zuiden van het land wordt iets meer bewolking verwacht. De wind waait zwak tot matig uit het oosten en voelt dus wel een beetje schraal aan.

Woensdagavond en -nacht zijn er nauwelijks wolken en onder een schitterende sterrenhemel gaat het vrij snel en hard afkoelen. Het wordt een koude nacht, met algemene grondvorst. In de thermometerhut meten we waarden rond het vriespunt. Er staat een zwakke oostenwind.

Een hogedrukgebied met kern over de Noordzee is verantwoordelijk voor de aanvoer van deze koude, polaire lucht. De volgende dagen zal dat hogedrukgebied stilaan wegschuiven, en daardoor kunnen de storingen vanuit het westen tot over ons land doordringen.

Donderdag krijgen we zowat hetzelfde weer. Na een koude ochtend krijgen we een zonnige, maar koud aanvoelende dag. Later op de dag komen er wel meer wolken ons land binnen, vanaf de kust. Vrijdag zorgt een storing voor betrokken weer, en het gaat ook regenen. Het wordt daarbij een paar graden zachter, rond 13 graden. Er staat een goed voelbare zuidwestenwind.

Zaterdag wordt het 15 graden. Er staat opnieuw een matige zuidwestenwind en die voert regenachtig weer aan. Ook zondag wordt het regenachtig en staat er vrij veel wind.