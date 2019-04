Grillige buien Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 2 april Jill Peeters

01 april 2019

12u00 15 Weernieuws Dinsdag wordt het meestal zwaar bewolkt en bij momenten komen er regenbuien voor. Het zal tussen de buien door, ook wel vaak droog zijn, maar veel zon moeten we niet verwachten. In de loop van de namiddag trekt er een zone met stevigere buien over het land en daar zal ook onweer tussen zitten. De maxima komen uit tussen 10 en 15 graden, en er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten.

Vanavond is het meestal zwaar bewolkt met weinig of geen opklaringen. Bij momenten komen er ook regenbuien voor of valt er wat lichte regen, bij minima rond 4 graden. Op de Ardense hoogten is het kouder, rond 2 graden, en daar is er wat winterse neerslag mogelijk. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten.

Een omvangrijke depressie blijft een paar dagen in onze buurt en zal voortdurend onstabiele lucht aanvoeren. Bovendien wordt die aangevoerde lucht kouder.

Woensdag wordt het zwaar bewolkt en wisselvallig met aprilse grillen en buien van regen, onweer of korrelhagel. Het wordt een kil aanvoelende dag, bij maximaal 9 graden en een zwakke zuidwestenwind.

Donderdag wordt het zwaar bewolkt, maar het blijft overwegend droog. De maxima komen uit rond 10 graden.

Vrijdag starten we met veel zonneschijn, maar in de loop van de dag neemt de bewolking overal toe. Het blijft wel overal droog bij maximaal 12 graden in het centrum van het land.

Zaterdag zou het zwaar bewolkt zijn en valt er wat lichte regen. Zondag wordt waarschijnlijk droger.

