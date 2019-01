Grillig weekend voor de boeg met veel regen en wind AW

11 januari 2019

07u14

Bron: Belga 0 Weernieuws Het weekend wordt grijs, met regen en wind. De temperaturen halen wel nog 9 graden. Dat meldt het KMI. Vandaag is het overwegend zwaarbewolkt en grijs met af en toe wat lichte regen of motregen.

In het zuidoosten is de neerslag in de voormiddag nog tijdelijk winters met smeltende sneeuw of sneeuw en mogelijk wat aanvriezende regen. In de Ardennen is het nevelig of mistig. De maxima schommelen tussen 2 graden in de Hoge Venen, 6 of 7 graden in het centrum en 8 graden aan de kust.



Vanavond en vannacht blijft het overwegend zwaarbewolkt met af en toe nog wat lichte regen of motregen. Het wordt ook nevelig en ten zuiden van Samber en Maas is er kans op dichte mist. De minima schommelen van 1 graad in de Hoge Venen tot 7 graden aan zee.

Zaterdag is het zwaarbewolkt met vooral in de Ardennen wat motregen. In de loop van de namiddag trekt een regenzone het land in vanaf het noordwesten. Het is vrij zacht met maxima van 3 graden in de Hoge Venen tot 8 graden in het centrum. De matige zuidwestenwind ruimt in de namiddag naar het noordwesten. Aan de kust wordt hij vrij krachtig met rukwinden tot 55 kilometer per uur.

Ook zondag verwachten we overwegend zwaarbewolkt weer met regelmatig regen. Het kwik klimt tot 4 graden in de Hoge Ardennen en 9 graden in het centrum. Er waait een vrij strakke wind uit west tot noordwest.

Maandag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Er vallen soms buien die in de Ardennen een winters karakter kunnen aannemen. Het is wat minder zacht met maxima van 2 graden in de Hoge Venen tot 7 graden in het centrum. De noordwestenwind waait matig en aan de kust tijdelijk vrij krachtig.