Grijze start maar daarna zonniger jv

06 januari 2020

06u30

Bron: belga 2 Weernieuws De eerste schooldag na de kerstvakantie begint grijs met lage wolken in het noorden van het land, kans op mist in de Ardennen en het zuidoosten van het land, en brede opklaringen in de andere streken. Het ochtendgrijs lost geleidelijk op en maakt plaats voor zonnige perioden. Maxima van 1 tot 6 graden. De wind waait meestal matig uit zuidelijke richtingen, aldus het KMI, dat waarschuwt voor CO-intoxicatie.

Vanavond bereikt een zwakke regenzone het westen van het land en trekt 's nachts oostwaarts over het land. Het wordt zwaarbewolkt met lichte regen. In het tweede deel van de nacht wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. De minima worden in het eerste deel van de nacht gemeten en liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen, 3 graden in Vlaanderen en 5 graden aan zee. Tijdens het tweede deel van de nacht wordt het enkele graden zachter. De wind waait eerst matig uit zuidzuidwest, later zwak tot matig uit westzuidwest.

Morgenochtend verlaat een zwakke regenzone het oosten van ons land. Vanaf het westen komen er opklaringen en wordt het wisselend bewolkt. Maxima tussen 4 en 9 graden bij een matige zuidwestenwind die na de middag krimpt naar zuid.

Woensdag verwachten we zacht weer met veel bewolking en af en toe regen of motregen. Maxima tussen 7 en 12 graden bij een matige en aan zee tijdelijk vrij krachtige zuidwestenwind.

Ook donderdag wordt het zacht met veel bewolking en kans op regen of buien. Maxima tussen 9 en 13 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest.

Meer over Maxima

weer