Grijze, regenachtige Wapenstilstand kv

11 november 2018

06u59

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag op Wapenstilstand krijgen we regen en buien met kans op onweer. Ook morgen gaat het flink regenen. Daarna verbetert het weer, met zachte temperaturen. Tegen het einde van de week wordt het frisser, zo voorspelt het KMI.

Vandaag is het meestal zwaarbewolkt met soms buien, die lokaal stevig kunnen zijn met kans op onweer. Tussendoor zijn er ook korte opklaringen mogelijk. De maxima liggen tussen 10 graden in de Ardennen en 14 graden in de Kempen. De wind waait eerst matig tot vrij krachtig uit zuidzuidwest, met rukwinden rond 65 km/h of zelfs wat meer bij een onweersbui. In het binnenland matigt de wind in de namiddag.

Vanavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt met kans op buien. Aan het einde van de nacht bereikt een regenzone ons land vanuit Frankrijk. De minima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het centrum. De wind waait meestal matig uit zuidzuidwest, krimpend naar zuid tot zuidoost en afnemend naar zwak tot matig.

Morgen wordt het zwaarbewolkt met regen, die op sommige plaatsen lang kan aanhouden. De maxima liggen tussen 12 graden aan zee en 15 graden ten zuiden van Samber en Maas. De wind waait meestal matig tot soms vrij krachtig uit zuid tot zuidwest.

Dinsdag is er nog kans op een bui, maar dan verbetert het weer. De maxima liggen rond 13 graden. Woensdag en donderdag krijgen we rustig en zonnig weer met maxima tot 15 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het overwegend droog, maar frisser en met meer bewolking.