Grijze ochtend met later op de dag kans op regen en onweersbuien IB

05 september 2018

06u24

Bron: Belga 0 Weernieuws De ochtend start vandaag op de meeste plaatsen grijs en nevelig met lokaal mist. In het noordwesten van het land vallen er ook buien. In de loop van de dag breekt het lage wolkendek open, maar over het hele land stijgt de kans op buien. Lokaal zijn ook fikse buien mogelijk met onweer. De maxima liggen tussen 20 graden in de Hoge Venen en 26 graden in de Kempen. Dat bericht het KMI.

Vanavond en vannacht is het zwaarbewolkt met regen of buien. Op veel plaatsen worden nevel en mist gevormd. De minima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 17 graden aan de kust.

Morgen is het gedeeltelijk tot vaak zwaarbewolkt met perioden met regen of buien. In het oosten van het land is een donderslag niet uitgesloten. In het westen wordt het later op de dag droger met opklaringen. Maxima tussen de 16 graden op de Hoge Venen en plaatselijk 20 graden in het centrum van het land.

Vrijdag trekt een nieuwe storing door het land met meestal zwakke neerslag. Vanuit het westen wordt het droog en volgen er opklaringen. Maxima tussen 12 en 18 graden.

Zaterdag begint met brede opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het westen met op het einde van de dag lichte regen in de westelijke helft van het land. De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden.

Zondag is het wisselvallig met kans op enkele buien. De maxima schommelen tussen 18 en 21 graden. Maandag en dinsdag zou het droog blijven met opklaringen, wolkenvelden en maxima van 18 tot 23 graden, maar dat moet nog bevestigd worden.