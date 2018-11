Grijze en miezerige start van de dag, ook rest van de week kans op buien AW

27 november 2018

06u45

Bron: Belga 2 Weernieuws De dag begint grijs en miezerig. Na de middag wordt het overwegend droog maar het blijft wel grijs. De maxima liggen tussen 3 of 4 graden op de Ardense hoogten en 5 tot 7 graden in de andere streken. Dat meldt het KMI.

's Ochtends staat er een zwakke wind uit veranderlijke richtingen. De wind draait overdag overal naar zuid tot zuidoost en wordt matig in het westen van het land.

In de nacht van dinsdag op woensdag trekt een zwakke regenzone het land binnen vanaf de kust. In het binnenland is het aanvankelijk nog droog met opklaringen en plaatselijk vorming van mist in het oosten. Vanaf het westen wordt het zwaarbewolkt met af en toe lichte regen. In het oosten blijft het waarschijnlijk droog tot de ochtend. De minima liggen tussen 1 of 2 graden in de Hoge Venen en 4 of 5 graden in het westen. In het oosten is er kans op lichte vorst aan de grond zodat eventuele neerslag daar in de ochtend lokaal kan aanvriezen. De wind wakkert aan en wordt matig uit zuid tot zuidoost.

Woensdag neemt de invloed van een depressie boven de oceaan weer toe. Een hieraan verbonden neerslagzone trekt in de loop van de dag oostwaarts over ons land. De dag begint met soms lichte regen in het westen en nog droog weer in het oosten, maar nadien gaat het ook in het oosten licht regenen. Het blijft daarbij de hele tijd zwaarbewolkt tot betrokken. De maxima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden in het westen.

Donderdag wordt een heuse herfstdag met een stevige wind uit zuid tot zuidwest en perioden van regen of buien. Met maxima in de buurt van 12 graden is het wel zacht voor de tijd van het jaar.

Vrijdag lijkt het tijdelijk wat rustiger te worden. Het is wisselend tot zwaarbewolkt met kans op enkele buien, vooral in het uiterste westen en langs de kust. In de Ardennen kan er 's ochtends ook nog wat lichte regen vallen. De maxima komen uit tussen 7 en 11 graden.

In het weekend verwachten we meestal zwaarbewolkt en regenachtig weer. Het blijft zacht, met maxima tussen 5 en 10 graden op zaterdag en rond 11 à 12 graden op zondag.