Grijs weer en kans op rukwinden, hoge concentraties fijn stof gemeten in heel het land KV ADN

28 februari 2019

06u26

Bron: Belga 0 Weernieuws We nemen even afscheid van het prachtige weer. Vandaag neemt de bewolking toe vanaf het westen en na de middag en volgende nacht valt er regen. De maxima bedragen tussen 9 tot 14 graden, en er is meer wind. Het KMI voorspelt rukwinden tot 50 kilometer per uur in het binnenland en tot 60 kilometer per uur aan zee. In alle drie de gewesten van het land zijn de voorbije 24 uur overigens hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. De wind zal zijn best doen om daar iets aan te verhelpen.

De gemiddelde PM10-concentratie (fijn stof met een diameter kleiner da 10 micrometer) is momenteel in heel het land hoger dan 50 µg/m³, de drempel die gehanteerd wordt om de bevolking te informeren. In Vlaanderen is een 24 uursgemiddelde van 63 microgram per kubieke meter gemeten, in Wallonië is dat 60 µg/m³en in Brussel een gemiddelde van 51 µg/m³.

De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de opstapeling van de luchtververvuiling de voorbij dagen en de ongustige meteorologische omstandigheden, meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). De omstandigheden worden stilaan gunstiger door de aanvoer van Atlantische (zee)lucht en het aantrekken van de wind. De verwachting is echter dat de PM10-concentraties nog geruime tijd hoger zullen blijven dan 50 µg/m³ als 24 uursgemiddelde.

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals jonge kinderen, ouderen, personen met COPD en mensen met hart- en vaatziekten, doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht. Morgen en de volgende dagen wordt een gevoelige verbetering verwacht van de luchtkwaliteit.

Veel fijn stof in de lucht op dit moment (don 28 feb). Sterke gradient van het (zuid)oosten naar het (noord)westen. Door weersverandering (aantrekken wind en regen in de late namiddag) zal de #luchtkwaliteit stilaan verbeteren. https://t.co/ipj6XvRuJu pic.twitter.com/vYPGn33vlj IRCEL-CELINE(@ SMOG_BE) link

Regen

In de namiddag trekt verder dus een regenzone ons land binnen vanaf het westen van het land. In het oosten blijft het nog meestal droog. Vannacht blijft het zwaarbewolkt met af en toe regen of enkele buien. Een donderslag is niet uitgesloten, vooral langs de Franse grens en in het zuiden van het land. De minima bedragen in de nacht tussen 4 en 6 graden in de Ardennen en tussen 6 en 8 graden in de andere streken. De matige wind ruimt naar het westen tot noordwesten. Aan zee is de wind vrij krachtig uit het noordwesten met pieken tot 50 kilometer per uur.

Morgen verwachten we veel wolken met eerst nog enkele buien. In de loop van de dag kan er nog een bui vallen, maar blijft het overwegend droog. De maxima schommelen tussen 5 en 9 of 10 graden. De matige westen- tot noordwestenwind wordt op het einde van de dag meestal zwak en over het westen veranderlijk. Vrijdagnacht is het meestal droog maar, door de nadering van een storing, ook zwaarbewolkt.

En het weekend?

Zaterdag trekt een zwakke regenzone oostwaarts over ons land. In de namiddag is het nagenoeg droog, maar zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 10 graden in de Ardennen en 13 graden in het centrum. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit zuidwestelijke richtingen. In de nacht naar zondag trekt een actievere neerslagzone over ons land.

Zondag wordt het winderig en regenachtig. Er kan op vele plaatsen 10 tot 20 liter regen vallen, plaatselijk meer. De maxima liggen tussen 8 en 12 graden bij een vrij krachtige tot mogelijk krachtige zuidwestenwind.