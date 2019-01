Grijs weekend met buien en rukwinden, ook volgende week nog wisselvallig weer ttr

12 januari 2019

06u35

Bron: belga 0 Weernieuws Vandaag is het zwaarbewolkt met vooral in de Ardennen wat motregen, zo meldt het KMI. 's Ochtends kan er in de Hoge Venen ook wat smeltende sneeuw vallen. In de loop van de middag trekt een regenzone het land in vanaf het noordwesten om in de latere namiddag het zuidoosten van het land te bereiken. Het is vrij zacht met maxima van 3 graden in de Hoge Venen tot 9 graden in het westen. Er zijn rukwinden mogelijk tot 50 à 60 km/u.

Vanavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt met eerst buien en later regen uit een warmtefront. De minima liggen tussen 3 en 8 graden In het binnenland zijn rukwinden rukwinden mogelijk tot 50 km/u, aan zee tot 65 km/ u.

Morgen is het zwaarbewolkt tot betrokken met lichte regen. In de loop van de namiddag trekt het koufront vanaf de kust het land in met meer regen. Er staat een matige tot vrij krachtige, aan zee krachtige tot zeer krachtige, westzuidwestenwind. Er zijn rukwinden mogelijk tot 75 km/ u. Het is zeer zacht met maxima rond 9 à 10 graden in het centrum van het land.

Maandag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met nog enkele buien vanaf de Noordzee. In Hoog­ België hebben deze een winters karakter. Het wordt koeler met maxima rond 7 graden in het centrum.

Dinsdag blijft het overwegend droog met bredere opklaringen. In de Ardennen blijft de bewolking overheersen. De maxima liggen in het centrum in de buurt van 6 graden.

Woensdag neemt de bewolking toe en trekt in de namiddag een koufront door het land met regen. De maxima liggen tussen 4 tot 8 graden. Donderdag is het licht wisselvallig met af en toe enkele opklaringen en enkele buien die over de hoogste toppen een winters karakter aannemen. Maxima rond 5 graden in het centrum.

Vrijdag is het nog licht wisselvallig met veel bewolking en kans op enkele buien, in Hoog­ België sneeuwbuien. De maxima liggen rond 5 graden in het centrum van het land en rond 0 graden in de Hoge Ardennen. 's Ochtends vriest het op veel plaatsen licht.