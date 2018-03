Grijs met af en toe wat lichte motregen Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 23 maart Jill Peeters

22 maart 2018

17u00 0

Morgen is het zwaar bewolkt met lokale opklaringen tijdens de voormiddag. Na de middag wordt het eerst grijs met af en toe wat lichte motregen, later droogt het uit met schaarse opklaringen vanuit het westen. Het is vrij zacht bij maxima tot 9 graden in Vlaanderen, in de Ardennen halen we 4 graden. De wind waait matig uit zuidwestelijke richtingen.