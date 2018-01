Grijs en winderig, maar zeer zacht (daarna opnieuw smeltende sneeuw) kv

28 januari 2018

06u59

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag en morgen wordt het grijs en winderig maar zeer zacht en af en toe kan er wat lichte regen of motregen vallen. Na de middag is er wel kans op een straaltje zon. Temperaturen tot 12 of 13 graden, zo meldt het KMI.

Vandaag blijft het overwegend zwaarbewolkt waarbij er af en toe wat lichte regen of motregen kan vallen, vooral in de Ardennen. Daar kunnen de lage wolken ook het zicht beperken. De zon krijgen we niet of nauwelijks te zien al zijn er na de middag enkele schuchtere opklaringen mogelijk in het noorden van het land. Het is wel zeer zacht met temperaturen van 7 tot 9 graden in de Ardennen en van 10 tot 13 graden elders in het land. Er staat een matige en aan zee soms vrij krachtige west- tot zuidwestenwind met daar pieken rond 50 km per uur.

Vannacht is het overal betrokken en valt er soms wat lichte regen of motregen.

Morgen is het overwegend betrokken met soms wat lichte regen of motregen. Er staat vrij veel wind. 's Morgens kan de lage bewolking het zicht beperken in de Ardennen. Maxima tussen 6 graden in Hoog- België en lokaal 12 graden in Vlaanderen. Er staat een matige tot vrij krachtige, aan zee soms krachtige, west- tot zuidwestenwind met pieken tot zo'n 70 km per uur. Tegen de avond en tijdens het eerste deel van de nacht kan de regen wat intenser worden, vooral over het noorden van het land en over de Hoge Venen.

Dinsdag verloopt rustiger en droger waarbij de zon af en toe zelfs te zien is. In het begin van de dag is er evenwel kans op lokaal aanvriezende mist. De maxima schommelen tussen 3 graden in Hoog- België en 6 à 7 graden elders. Woensdag spant de wind aan en het wordt zwaarbewolkt met regen, plaatselijk zelfs veel en langdurig regen. De maxima schommelen tussen 5 en 9 graden maar op het einde van de dag wordt het al gevoelig koeler. De wind waait matig tot vrij krachtig uit west tot zuidwest.

Van donderdag tot zaterdag verwachten we een koeler en zeer wisselvallig weertype met buien van regen en smeltende sneeuw. In de Ardennen valt opnieuw sneeuw.

