Grijs en regen Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 8 maart Jill Peeters

07 maart 2018

17u00 0

Donderdag valt er vooral in de voormiddag regen. En na de middag wordt het stilaan droger vanuit het westen. Maxima rond 9 graden. Vrijdag wordt het betrokken, met in de loop van de ochtend regen vanaf de kust. De rest van de dag verloopt regenachtig. Het blijft wel relatief zacht bij maxima rond gemiddeld 10 graden. Zaterdag wordt het nog zachter, tot 15 graden. Zwaar bewolkt en nat weer. Zondag verwachten we ook regen, bij 14 graden.