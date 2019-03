Grijs en regenachtig weekend op komst ttr

01 maart 2019

06u50

Bron: belga 0 Weernieuws Vandaag wordt het droog, maar grijs. De temperaturen schommelen tussen 5 en 10 graden. Morgen trekt een regenzone van de kust naar de Ardennen. Ook zondag wordt er veel regen verwacht. Begin volgende week wordt het wisselvallig en geleidelijk frisser met buien, meldt het KMI.

Vandaag verlaat de regenzone ons land naar het zuidoosten. Het wordt droger, maar er komen nauwelijks opklaringen. Hier en daar blijft een buitje mogelijk. De maxima schommelen tussen 5 graden op de Ardense hoogten en 9 of 10 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit west tot noordwest, aan zee soms vrij krachtig met pieken tot 50 kilometer per uur.



Komende nacht wordt het meestal droog met aanhoudende bewolking. De temperaturen dalen naar 2 of 3 graden op de Ardense hoogten en 5 of 6 graden in Vlaanderen.

Morgen trekt een regenzone van de kust naar de Ardennen over onze streken. Na de middag wordt het droger met mogelijk enkele korte opklaringen. Maxima tussen 9 graden op de Ardense hoogten en 13 graden in Vlaanderen.



In de nacht van zaterdag op zondag gaat het opnieuw regenen. Ook zondag vallen er buien. De maxima gaan weer enkele graden de hoogte in, tot 12 graden, maar maandag duiken de temperaturen opnieuw naar beneden. Maxima schommelen begin volgende tussen 4 en 9 graden, wat normaal is voor de tijd van het jaar.

