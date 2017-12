Grijs en miezerig weer gaat kerstavond vooraf IVI sam

07u15

Bron: Belga 9 Thinkstock Weernieuws We stevenen af op een bijzonder zachte kerstavond. Het blijft na de middag grijs, met soms wat motregen. Op de Ardense hoogten is het zicht beperkt door de lage bewolking. Het is zacht met maxima tussen 6 graden in Hoog-België en 9 tot lokaal 11 graden elders, meldt het KMI.

Ook voor kerstavond en de nacht staat hetzelfde weer op het menu: zacht met veel bewolking, soms lichte motregen, en in de Ardennen nevel en mist. Het kwik daalt tot 4 graden in de Ardennen en 8 graden in het noordwesten.

Morgen is het zacht met veel bewolking. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima, die reeds tijdens de ochtend bereikt worden, liggen tussen 5 graden in Hoog-België en 9 graden in het westen en het centrum van het land.

Overmorgen zal in de voormiddag een regenzone wegtrekken naar het oosten. Nadien volgen wisselvallig weer met enkele opklaringen en bewolkte perioden met soms buien. Die kunnen in de Ardennen een winters karakter krijgen. De zuiderwind is meestal vrij krachtig, met rukwinden tot 70 km/u. 's Ochtends kan de wind tijdelijk zelfs krachtig tot zeer krachtig waaien. In sommige streken zijn rukwinden tot 90 of 100 km/u niet uitgesloten.

Woensdag zal een depressiekern over onze streken trekken en wordt het zwaarbewolkt met regenperioden. Tegen het einde van de dag en tijdens de volgende nacht zal de neerslag in de Ardennen een winters karakter krijgen. Maxima tussen 4 en 8 graden.

Donderdag wordt wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op sneeuwbuien op de Ardense hoogten en elders plaatselijk buien van regen, stofhagel of smeltende sneeuw. In de loop van de dag wordt het droger vanaf het westen. Maxima van 1 of 2 graden in de Ardennen en van 2 tot 5 graden elders.

Vrijdag kunnen in het noordoosten van het land nog enkele (winterse) buien vallen. Later zal een nieuwe regenzone onze streken bereiken. Het is nog fris met maxima van 0 graden in de Hoge Venen tot 5 graden in het westen.

Het laatste weekend van het jaar is het dikwijls zwaarbewolkt en vrij winderig, met regelmatig neerslag. Het wordt zachter, met zaterdag maxima van 0 tot 8 graden en zondag van 7 tot 12 graden.

Meer over Ardennen

weer

België

Maxima