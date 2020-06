Golven kleuren 's nachts blauw voor Belgische kust mvdb

22 juni 2020

12u27

Bron: NoodweerBenelux 10 Weernieuws Voor de kust van Bredene is sinds enkele dagen het natuurfenomeen ‘zeevonk’ waarneembaar. In de nachtperiode kleuren de golven blauw, zo is te zien op een recent YouTube-filmpje.



“Komende dagen groeit de kans opnieuw om dit natuurfenomeen waar te nemen aan de kustlijn. Rustige en tropische zomerdagen zijn een ideaal recept voor zeevonk”, weet Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux. “Zeevonk wordt veroorzaakt door algen die overdag meestal een zalmroze kleur hebben en niet sterk opvallen. Tijdens de nachtperiode produceren deze algen ‘luciferine’. Hierdoor creëren ze bioluminescentie en gaan ze licht geven. Hoe groter de hoeveelheid luciferine die de algen kunnen opslaan, hoe feller de blauwe kleur.”

De weerdienst verwacht komende dagen een stijging van de temperatuur. Ook aan de kust halen we vanaf dinsdag op meerdere plaatsen 25°C. Later in de week wordt het nog iets warmer bij vrij rustige condities. Hierdoor kunnen de algen flink wat luciferine aanmaken waardoor de blauwe tinten opnieuw te zien zijn tijdens de nachtperiode.