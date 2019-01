Goed nieuws voor maansverduistering: helder, ijskoud weer tot dinsdag, dan sneeuw lva jv

Bron: Belga 0 Weernieuws Op de meeste plaatsen wordt het een zonnige zondag. In de Hoge Ardennen wordt het 1 à 2 graden, in Vlaanderen 3 à 4 graden. In de nacht naar maandag is het overal helder of lichtbewolkt, met hier en daar vorming van nevel of lokaal enkele aanvriezende mistbanken. Overal gaat het stevig vriezen: in Laag- en Midden-België tussen -4 en -8, in Hoog-België van -6 tot -12. In sommige Ardense valleien kan het kwik zelfs tot -18 graden dalen. Dat meldt het KMI.

Het heldere weer vannacht vormt de ideale achtergrond voor de totale maansverduistering en de supermaan die maandagochtend omstreeks 6 uur verwacht wordt. Maandagochtend is het dan ook koud en nevelig. Overdag is het bijna windstil, zonnig en droog, met in de loop van de dag vanuit het westen hoge wolkensluiers. In de Ardennen blijft de temperatuur net onder het vriespunt, in Vlaanderen net erboven. Aan zee wordt het tot 4 graden.

Een storing met (lichte) sneeuw trekt dinsdag vanaf het noordwesten door ons land. In de loop van de dag wordt het overwegend droog, met nog kans op enkele winterse buien aan de kust. In de Ardennen wordt het weer tot -2 graden, elders 1 à 4 graden. In de meeste regio's valt een paar cm sneeuw.

Woensdagochtend is er kans op aanvriezende mist. Daarna is het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Er kan nu en dan nog wat smeltende sneeuw of sneeuw vallen. We krijgen maxima van -2 graden in de Hoge Venen tot 3 graden aan de kust.

Donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig, maar de kans op neerslag neemt verder af. Het blijft even koud. Het weekend wordt iets zachter, maar er komt weer neerslag.