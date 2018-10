Gigantische wolk “rolt” over stad Redactie

17 oktober 2018

11u41

Bron: KameraOne

De inwoners van de Amerikaanse stad Levelland, in Texas, keken afgelopen weekend verbaasd naar de lucht. Een gigantische wolk “rolde” er over de stad en bracht een hevig onweer met zich mee. Zo’n rolwolk ontstaat wanneer koude en warme luchtsoorten in contact komen met elkaar. Rolwolken zijn meestal ook een signaal dat er onweersbuien aankomen.

