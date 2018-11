Gigantische golf raakt raam van appartement op vierde verdieping Redactie

29 november 2018

11u48

Bron: KameraOne 0

De bewoners van dit appartement op de vierde verdieping van een gebouw in Tacoronte, Tenerife, konden filmen hoe een gigantische golf hun venster raakte. “We zagen de golven steeds groter worden en zijn beginnen filmen. We wonen op de vierde verdieping, we hadden niet verwacht dat de golven zo hoog zouden komen.”