GEZOCHT. Herinneringen aan de hete zomer van 1976 Redactie

18 juli 2018

We rijgen de mooie zomerdagen aan elkaar. Misschien denken sommigen al terug aan de zomer van 1976, toen het 15 dagen lang meer dan 30 graden was. Wat weet u nog van die zomer? Heeft u straffe anekdotes of oude foto's? Stuur een mailtje naar celien.moors@persgroep.be, vermeld zeker je gsm-nummer en misschien duiken jouw herinneringen wel op in de krant.