Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 5 september Jill Peeters

04 september 2019

11u30 15 Weernieuws Het wordt donderdag gevoelig frisser, met maxima die maar amper aan 16 of 17 graden geraken. Daarbij staat er ook een matige noordwestenwind. We krijgen daarbij ook heel wisselend weer. Er is zon, maar er hangen ook dikkere stapelwolken die al wel eens een bui kunnen lossen. In de regio langs de Franse grens blijft het zo goed als droog, maar elders trekken Noordzeebuien over het land.

‘s Avonds wordt het zonniger, en droog. Tijdens de nacht koelt het vrij snel af en de minima komen alweer wat lager uit. In Vlaanderen liggen de minima tussen 6 en 8 graden. In de hogere gebieden kan het afkoelen tot 3 of 5 graden, waardoor wat lichte grondvorst daar zelfs niet uitgesloten is.

Tussen een hogedrukgebied over de Atlantische oceaan en depressies in het noorden van Europa komt er een noordelijke luchtaanvoer op gang. Koudere, polaire lucht stroomt over het land waardoor de temperaturen een duik nemen.

Vrijdag zal het grootse deel van de dag zonnig verlopen, met vooral sluierbewolking. Pas tijdens de avond wordt het bewolkt en regenachtig. De maxima liggen rond 19 graden. Zaterdag wordt het wisselvallig. Er staat een matige noordwestenwind en die doet de 17 graden die we halen, kouder aanvoelen. Zondag wordt het zwaar bewolkt en nu en dan zijn er nog buitjes mogelijk, maar niet veel. Het blijft een paar graden te koud voor de tijd van het jaar, rond 16 graden. Maandag wordt het zwaar bewolkt, maar het blijft overwegend droog. De temperaturen komen nog steeds niet veel hoger dan 16 graden.