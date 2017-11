Gevoelig frisser weer met opklaringen en buien jv

Vanochtend regent het nog in het oosten van het land maar geleidelijk aan verlaat de regenzone ons land. Elders krijgen we een wisselvallige dag met soms mooie opklaringen en wolkenvelden vergezeld van buien. Lokaal kunnen de buien vergezeld zijn van een donderslag en wat stofhagel. Het is gevoelig frisser met maxima van 5 tot 8 graden in de Ardennen en tot 9 à 10 graden elders.

Vanavond en vannacht blijft de buienkans aanwezig vooral dan in het westen en het centrum van het land. In het oosten van het land blijft het waarschijnlijk droger. In Hoog-België kunnen er lage wolken ontstaan met slechte zichtbaarheid tot gevolg. Minima tussen 1 en 6 graden.

Vriezen

Morgen wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met vooral in het westen nog enkele buien. In het binnenland blijft het meestal droog. Later op de dag worden de opklaringen breder. Maxima rond 10 graden bij een zwakke tot matige noordnoordwestenwind.

Dinsdagochtend kan het lokaal licht vriezen. Het wordt een vrij zonnige en droge dag met maxima rond 9 graden.