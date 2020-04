Gevoelig frisser vandaag kv

13 april 2020

05u52

Bron: Belga 2 HET WEER De dag begint straks zwaarbewolkt met lichte regen of een bui. Later komen er opklaringen, maar warm wordt het niet: met maxima van 7 tot 15 graden blijft het kwik duidelijk onder de temperaturen van het voorbije paasweekend steken, voorspelt het KMI.

Vanochtend trekt eerst een zwakke storing van noord naar zuid over het land. De dag begint dus overwegend zwaarbewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen of een buitje. Na de middag wordt het droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen, maar de maxima klimmen niet hoger dan 12 graden in het centrum, 7 graden in de Hoge Venen en 15 graden in Belgisch Lotharingen. Bovendien waait er een vrij krachte noordnoordoostenwind, met rukwinden tot 55 km/h, aan zee tot 60 km/h. In de loop van de nacht wordt het in de meeste streken zwaarbewolkt, maar het blijft wel droog. De minima gaan van -1 tot +6 graden.

Morgen blijft het droog, al begint de dag nog onder een bewolkte hemel. Later breken er opklaringen door. Het wordt opnieuw niet warmer dan 11 graden in het centrum, bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen.



Vanaf woensdag wordt het iets zachter, met maxima tot 16 graden in het centrum. Het blijft bovendien zonnig.

Het zonnige weer houdt ook donderdag aan, al trekken in de loop van de namiddag wel enkele hoge wolkenvelden het land binnen vanaf de Franse grens. Lokaal is een spatje regen niet uitgesloten, al is de kans klein. De maxima klimmen dan alweer tot 22 graden in het centrum.

Ook vrijdag zonnige perioden en warm, met maxima tot 21 graden. Komend weekend blijft het wellicht droog en krijgen we opnieuw erg zacht lenteweer, met temperaturen rond 23 graden.