Gevaarlijk stormtij verwacht in Lier WAE

17u33

Bron: eigen berichtgeving 1 stad Lier

Zoals voorspeld zullen ook in Lier de gecontroleerde overstromingsgebieden door de hoge waterstanden vol lopen. “De jaagpaden (dijken) zijn hierdoor op sommige plaatsen afgesloten. Doordat het waterpeil zodanig hoog zal zijn, is het nodig om vanaf 17.45 uur de bruggen op de Kesselsesteenweg en de Lispersteenweg, voor een korte tijd en tot maximum 19 uur af te sluiten. Er is een omleiding voorzien. Hieronder kan je de omleiding per zone bekijken. De politie zal ter plaatse zijn om alles in goede banen te leiden”, zegt burgemeester Frank Boogaerts.