Genoten van de zon? Vandaag alweer onweer met mogelijke wateroverlast verwacht TMA

26 mei 2018

21u39

Bron: Noodweer Benelux 0 Weernieuws Vandaag moeten we rekening houden met lokale onweersbuien die stevig uit de hoek kunnen komen. Weerdienst NoodweerBenelux waarschuwt voor enkele pittige exemplaren die reeds in de voormiddag vanuit Frankrijk kunnen binnendrijven. "Het zwaartepunt van de onweerachtige episode ligt echter in de namiddag waarbij de hoge temperatuur voor enkele hevige onweders zal zorgen. Er is opnieuw kans op lokale wateroverlast en/of hagel", waarschuwt Nicolas Roose.

Tijdens de voormiddag drijven er vanuit Frankrijk enkele wolkenvelden binnen. Deze worden afgewisseld met opklaringen die het kwik meteen richting de zomerse grens van 25°C stuwt. Na de middag halen we op veel plaatsen in de Benelux maxima tussen 25 en 30°C.

Wateroverlast

Quasi alle weermodellen voorzien het ontstaan van enkele lokale onweersbuien in de loop van de namiddag. Deze exemplaren zijn vooral in de beginfase in staat om hagel te produceren. Bij dit type onweer is er opnieuw gevaar voor grote neerslagsommen in korte tijd en dus wateroverlast.

Goedenavond! Op #zondag beschikken we over veel energie (CAPE) om #onweersbuien te laten ontstaan. Vooral in de namiddag groeit de kans op #hagel en lokaal #wateroverlast. Op korte tijd kan tussen 20 en 40 mm regen vallen, lokaal meer. Voorlopig HIGH END level 1. pic.twitter.com/u9F8sfhphM NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Naar de avond toe zijn er nog enkele onweersbuien vanuit Frankrijk mogelijk. Het is pas in de nacht van zondag op maandag dat het geleidelijk aan rustiger wordt vanuit het zuiden. Dat is slechts een tijdelijke rustpauze want op maandag volgt een nieuwe onstabiele episode met onweer in de Benelux, met opnieuw kans op plaatselijk veel neerslag, hagel of rukwinden. De maxima schommelen tussen 24 graden op de Ardense toppen en plaatselijk 30 graden in de Kempen.

Dinsdag en woensdag blijft de luchtmassa onstabiel met buien of onweer die hevig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met veel neerslag op korte tijd, hagel of rukwinden, meldt het KMI. De maxima liggen tussen 22 en 29 graden. Donderdag en vrijdag komen we onder de invloed van geleidelijk minder warme zeelucht. Het blijft echter zeer wisselvallig met soms (eventueel nog onweerachtige) buien of perioden van regen. Donderdag verwachten we nog maxima rond 26 of 27 graden in het centrum van het land. Vrijdag liggen de temperaturen tussen 23 en 25 graden.

Tijdens het weekend neemt de kans op neerslag af, maar zijn er nog soms veel wolkenvelden. Het wordt ook gevoelig koeler dan de vorige dagen met maxima tussen 16 en 22 graden in het binnenland.

Het KMI signaleert tot slot nog ongunstige voorwaarden voor het gebruik van waterverwarmingstoestellen. Let op bij symptomen als "hoofdpijn" of "neiging tot braken", want deze kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie.

Meer over Frankrijk

weer

weerfenomeen

Benelux

KMI