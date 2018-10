Genieten van zachte zondag tot 18°C, kwik neemt daarna een duik HA

21 oktober 2018

07u05

Het wordt vandaag, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, opnieuw een rustige en zachte najaarsdag met veel zon en enkele wolkenvelden. De temperaturen stijgen tussen 14 of 15 graden op de Ardense hoogten en 17 of 18 graden elders, meldt het KMI.

Morgen start zwaarbewolkt met hier en daar een spatje regen. Al snel wordt het vanaf het westen droog en verschijnen er opklaringen, vooral ten noorden van Samber en Maas. De maxima liggen tussen 9 graden in Hoog-België en 14 graden in Vlaanderen bij een matige noordenwind.

Dinsdag blijft het droog en is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt bij maxima rond 13 graden. Woensdag en donderdag is het vaak bewolkt en vallen er enkele buien, de meeste over het oosten en noordoosten van het land. De maxima liggen rond 15 graden.

Vrijdag trekt een storing door het land en verwachten we eerst regen en daarna buien, met maxima rond 12 graden. Zaterdag is het meestal bewolkt en vallen er regelmatig buien. Op de hoogste toppen van de Hoge Venen kan de neerslag licht winters worden. De maxima bedragen dan nog amper een graad of 9 in het centrum, bij een onaangename noordenwind.