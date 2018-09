Genieten van nog zeker één warme nazomerdag AW

27 september 2018

06u54

Bron: Belga 2 Weernieuws Vandaag wordt een mooie, zonnig dag en bovendien nog iets warmer dan gisteren, met maxima tussen 17 graden in de Hoge Venen en 22 graden in het westen van het land. De wind is zwak tot matig en komt aanvankelijk uit het zuidzuidwesten om nadien te draaien naar het westzuidwesten.

Vanavond is het helder of lichtbewolkt weer. In de loop van de nacht trekt een zwakke storing over ons land. De bewolking neemt hierdoor toe en de kans op wat lichte regen of motregen stijgt. De minima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 13 graden in het noordwesten van het land.



Morgen komt er helaas een einde aan het zonnige weer. Er trekt dan een zwakke storing vanuit het noorden traag verder over ons land. Daardoor is het wisselend tot zwaarbewolkt met lokaal enkele buitjes, vooral in de kuststreek en in de Ardennen. De maxima liggen tussen 12 graden in de Hoge Venen en 18 of 19 graden in Belgisch Lotharingen. In het centrum en westen van het land verwacht het KMI maxima tussen 15 en 17 graden.



Dit weekend zorgt een hogedrukgebied, dat zich uitstrekt van de Noord-Atlantische Oceaan tot Centraal-Europa, voor rustig en droog weer in onze streken. We krijgen afwisselend opklaringen en wolkenvelden, met de meeste opklaringen voor het zuiden van het land. De temperaturen schommelen rond de normale waarden voor de tijd van het jaar: maxima tussen 12 en 15 graden in de Ardennen en tussen 15 en 17 graden elders.

Maandag stroomt onstabiele en koelere lucht van over de Noordzee over ons land. We krijgen wisselvallig weer met regelmatig buien. Dinsdag blijft het nog wisselvallig met kans op buien, vooral aan de kust. De maxima blijven tussen 10 en 15 graden liggen. Het lijkt erop dat op woensdag de atmosfeer zich stabiliseert. Het KMI verwacht een overwegend droog weertype. Het wordt iets zachter, met maxima tussen 14 en 18 graden.