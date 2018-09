Genieten van heerlijke nazomer: temperaturen tot 26 graden! kv

17 september 2018

06u39

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag schijnt de zon door een laagje hoge wolken. Het wordt warm voor de tijd van het jaar met maxima tussen 22 graden in de Hoge Venen en 25 of lokaal 26 graden in Laag-België. De wind waait overwegend zwak tot soms matig uit de zuidelijke sector.

Vanavond en -nacht wordt het lichtbewolkt tot helder. Het blijft warm, met minima tussen 11 en 18 graden. De wind waait matig uit het zuidoosten en daarna ruimend naar zuid, meldt het KMI.

Morgen is het nazomers met veel zon, af en toe wat hoge wolkenvelden en droog. In het westen van het land komen er enkele wolkenvelden. Het kwik stijgt naar zowat 25 graden in het centrum van het land. Er staat een matige zuidwestenwind.

Woensdag en donderdag blijft het nazomeren met veel zon. Er zijn wat meer wolken in het noordwesten van het land, maar het blijft droog. De maxima liggen rond 25 graden in het centrum van het land. De wind waait meestal matig uit zuid tot zuidwest.

Vrijdag trekt een regenzone over het land. Aan de achterzijde van de storing wordt het droger met opklaringen. Het is gevoelig frisser met maxima rond 17 graden in het centrum van het land. Er staat een matige westenwind.