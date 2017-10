Geniet vandaag nog van droog en zonnig weer 06u55

We krijgen vandaag, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, droog en zonnig weer met in het westen van het land - weliswaar een gesluierde - zon. In de namiddag neemt in het westen de bewolking verder toe en kan er eventueel wat gedruppel vallen aan de kust. De maxima liggen tussen 16 graden in de Ardennen en 21 graden in de Kempen. De wind wordt zwak tot matig uit zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen, meldt het KMI.

Vanavond is er in het westen van het land nog veel bewolking, maar het blijft zo goed als droog. Elders zijn er brede opklaringen. Vannacht is het droog en licht- tot halfbewolkt, maar er is opnieuw plaatselijk kans op vorming van nevel of enkele mistbanken. De minima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 13 graden in Vlaanderen bij een zwakke tot matige wind, die draait van zuidelijke naar zuidoostelijke richtingen.

Morgen is het eerst nog droog en vrij mooi. In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanaf het westen en in de late namiddag en 's avonds trekt een regenzone van west naar oost over het land. In de loop van donderdagnacht volgt al een nieuwe regenzone. De wind is eerst nog zwak uit het zuidoosten, maar neemt in de loop van de dag toe tot matig en draait naar het zuiden. Het is nog vrij warm met maxima van 16 tot 18 graden in de Ardennen en 19 tot 21 graden elders in het land.

Vrijdag is het eerst nog grijs en regenachtig. In de namiddag wordt het vanaf het westen tijdelijk droger met enkele opklaringen. De wind waait eerst matig tot vrij krachtig uit zuid tot zuidwest met rukwinden tot rond 60 km/u. In de namiddag neemt de wind af. Het wordt wel frisser met maxima van 13 tot 16 graden. Het weekend wordt wisselvallig met regen en buien.