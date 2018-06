Geniet ervan: het wordt een stralend weekend IB

27 juni 2018

06u48

Bron: Belga 1682 Weernieuws Het wordt vandaag opnieuw zomers warm en zonnig met vooral in de oostelijke helft van het land wat stapelwolkjes of hoge wolkensluiers. Tijdelijk kunnen ook lage wolken boven de Noordzee de kuststreek bereiken. De maxima liggen tussen 20 graden in de Hoge Venen en aan zee, en 27 graden in de Kempen. In het centrum van het land verwachten we temperaturen rond 25 of 26 graden, meldt het KMI.

Vanavond lossen de stapelwolkjes die zich in de namiddag gevormd hebben, stilaan op, waardoor het 's nachts helder wordt. De minima schommelen rond 10 graden in de Hoge Venen, 14 of 15 graden in het centrum en 16 graden aan zee.

Stapelwolken

Morgen begint zonnig. In de loop van de dag ontstaan er boven Duitsland onschuldige stapelwolken die kunnen afdrijven in de richting van België. De temperaturen blijven stijgen, met maxima tussen 21 graden in de Ardennen en aan zee, en 28 graden in de Kempen. Aan zee zijn rukwinden mogelijk tot 50 kilometer per uur. In de loop van de avond verdwijnen de laatste wolken, 's nachts zijn er slechts af en toe enkele wolkensluiers. De minima liggen tussen 11 en 15 graden.

Vrijdag wordt een zonnige zomerdag met in het binnenland maxima van 23 tot 29 graden. Enkel in het uiterste zuidoosten van het land kunnen de stapelwolken in de namiddag wat dreigender worden. Er staat wel een goed voelbare wind uit noordoost tot noord, waardoor het aan zee niet warmer wordt dan 21 of 22 graden.

Tijdens het weekend blijft het waarschijnlijk zonnig en droog met in het binnenland maxima van 25 tot 30 graden en plaatselijk meer bij een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. Aan zee brengt de zeewind na de middag wat verkoeling, maar bereiken we zondag toch 25 of 26 graden.

Wisselvallig

Maandag en dinsdag blijft het nog warm, maar wordt de kans op stapelwolken stilaan groter. Neerslag van betekenis wordt pas verwacht vanaf dinsdagnamiddag of -avond. Woensdag wordt waarschijnlijk wisselvallig met kans op enkele buien.