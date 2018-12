Geen witte maar wel natte start van de Kerstvakantie met temperaturen tot 13 graden TT

20 december 2018

06u13

Bron: Belga 0 Weernieuws Er zal dit jaar geen sneeuw liggen met Kerstmis. Integendeel, de temperaturen stijgen nog wat in de aanloop naar Kerstdag, met morgen zelfs tot 13 graden. Regen en wind bepalen het weerbeeld. Dat meldt het KMI.

Vandaag is het nog altijd wisselvallig met nu en dan buien. 's Ochtends valt de neerslag vooral in de Ardennen en richting kust, na de middag is dat in het hele land. In de kuststreek is er ook kans op een donderslag. De maxima variëren van 4 of 5 graden op de Ardense hoogten tot 8 à 10 graden in het centrum en het westen van het land. Er zijn rukwinden mogelijk van 50 tot 60 kilometer per uur.

Vanavond vallen er verspreid in het land nog buien. Tijdens de nacht wordt het betrokken en trekt een storing van het westen naar het oosten over het land met lichte tot matige regenval. De minima liggen tussen 4 en 8 graden.

Morgen blijven wind en regen heersen. In de loop van de namiddag wordt het in Laag- en Midden-België wel droger met opklaringen. Het wordt nog zachter: de maxima kunnen oplopen tot zowat 13 graden. Er zijn ook rukwinden mogelijk tot 70 kilometer per uur.

Tijdens het weekend en maandag blijft het wisselvallig met geregeld regen, en maxima rond 10 graden. Op Kerstdag (dinsdag) zou het droger worden en zou de temperatuur enkele graadjes dalen (tot 7 graden in het centrum).

