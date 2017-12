Geen wit, maar grijs kerstweekend ADN

06u23

Dat het geen witte kerst zou worden, wisten we al. Wat we wel op ons bord krijgen dit kerstweekend: grijs weer met kans op motregen en lichte regen en heel zachte temperaturen voor de tijd van het jaar.

Vandaag begint de dag grijs met nevel en lage bewolking. De nevel trekt geleidelijk wat op, maar het blijft meestal zwaarbewolkt met soms kans op wat motregen. De maxima stijgen tot 6 à 7 graden in de Hoge Venen en tot lokaal 10 graden in het westen van het land. Er staat een matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit zuidwest tot west, zegt het KMI.

Vanavond en -nacht verandert het weerbeeld nauwelijks: het blijft zwaarbewolkt met lichte regen en lokaal vorming van nevel of mistbanken. Minima tussen 4 en 9 graden bij een matige wind uit west tot zuidwest.

Morgen verwachten we opnieuw veel lage wolken en grijs weer met soms wat motregen. Op de Ardense hoogten is het lokaal nevelig. Het is zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 6 graden in de Hoge Venen tot 10 of 11 graden in het westen en het centrum. Er waait een matige en aan de kust af en toe een vrij krachtige west-zuidwestenwind.

Maandag blijft het overwegend droog. Vaak is het nog bewolkt, maar toch vergroot de kans op een paar opklaringen. Het is aanhoudend zacht met maxima van 4 tot 9 graden. De zuidwestenwind waait matig.

Dinsdag regent het eerst. In de loop van de dag wordt het wisselvallig met soms opklaringen en enkele buien, maar dikwijls ook droog weer. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden. Woensdag wordt een wisselvallige dag met buien en mogelijk ook heel wat wind. Op de Ardense hoogten heeft de neerslag soms een winters karakter. We halen maxima van 2 tot 7 graden.