Geen uitzondering meer: we zullen steeds vaker te maken krijgen met hittegolven volgens experts

27 juli 2018

08u18

De einde van de hitte is voorlopig nog niet in zicht. Het blijft puffen en blazen. Volgende week kunnen de temperaturen opnieuw oplopen tot maar liefst 30 graden, zo voorspelt het KMI vandaag. Volgens experts raken we de tropische temperaturen maar beter gewoon, want uit prognoses blijkt dat we door de klimaatverandering meer en langere droge periodes zullen krijgen.

Cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen aan dat het aantal tropische dagen, waarop het 30 graden wordt of hoger, stelselmatig toeneemt. Het gemiddeld aantal tropische dagen ligt momenteel op vier. In de jaren tachtig was dat amper één dag. Volgens weerman Frank Deboosere zullen tropische zomerdagen als deze geen uitzondering zijn in de toekomst. “Tegen 2050 krijgen we een op de twee zomers hitteperioden", zo verduidelijkt hij aan Het Nieuwsblad.

Uit een onderzoek van de KU Leuven blijkt dat het vooral in steden puffen en blazen wordt. In Brussel en Antwerpen verwachten ze tegen 2040 gemiddeld 17 dagen per jaar extreme temperaturen. Dat zijn 11 dagen meer dan op het platteland. "Beton en asfalt houden de warmte beter vast, waardoor het ’s nachts niet altijd afkoelt", verklaart klimatoloog Hendrik Wouters van de KU Leuven aan Het Nieuwsblad.

Watervoorziening

"De huidige weersituatie is al uitzonderlijk: ze komt eens in de twintig jaar voor. Blijft het nóg een paar weken droog, dan gaan we naar een catastrofe, zoals in de zomer van 1976", waarschuwt ingenieur en waterexpert Patrick Willems van de KU Leuven. "Tegen 2100 zal er in onze zomers tussen de 30 en de 70 procent minder regen vallen dan nu: dat is gemiddeld een halvering", klinkt het. "Omdat België zo dichtbevolkt is, hebben wij nu per hoofd van de bevolking al minder water ter beschikking dan landen als Spanje en Portugal. We moeten dringend naar een cultuur die waterverspilling tegengaat."

Volgens weerman Frank Deboosere is er niet alleen een beleid nodig. We kunnen er ook zelf voor zorgen dat de stijgende trend wordt afgeremd. “Iedereen moet bewust leven. Ga eens hier op vakantie in plaats van een vervuilend vliegtuig te nemen naar de andere kant van de wereld", klinkt het.

Hoewel de prognoses niet gunstig zijn, hoeven we niet te vrezen dat we elk jaar gebukt gaan onder extreem hoge temperaturen. "Klimaat wordt over gemiddeldes van 30 jaar gemeten. De kans op extreme temperaturen neemt stelselmatig toe, maar dat betekent niet dat we ieder jaar hittegolven krijgen", besluit Deboosere.