Geen neerslag tot half september: De Grote Droogte deel 2. "Gelukkig douchen we nu minder" Nina Dillen

30 augustus 2018

17u24 12 Weernieuws De extreem droge zomer trapt nog even na, want tot half september wordt opnieuw geen neerslag voorspeld. Goed nieuws voor zonnekloppers, maar niet zozeer voor de landbouw en onze watervoorraden. " Blijft heel september droog, dan is een nieuw sproeiverbod niet uitgesloten", vermoedt hoogleraar waterbouwkunde Patrick Willems (KU Leuven).

De komende tien dagen wordt droog en zonnig weer verwacht, met een gemiddelde temperatuur van 25°C, voorspelt weerman David Dehenauw van het KMI. Niet zo ongewoon voor een septembermaand waarin gemiddeld 69 millimeter neerslag valt. "Dat is minder dan de gemiddelde 79 millimeter in augustus, omdat de temperaturen dalen en er daardoor minder kans op onweer is," legt Dehenauw uit.

