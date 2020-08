Geen grote hitte meer vandaag, wel nog zonnig met temperaturen tot 27 graden TTR

01 augustus 2020

06u42

Bron: belga 24 Weernieuws Het blijft vandaag overwegend droog, met afwisselend zon en wolken. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, met maxima tot 27 graden in het centrum van het land, meldt het KMI.

Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al zijn enkele lokale buien in de loop van de ochtend in het zuidoosten en oosten van het land niet uitgesloten. Aan zee begint de dag grijs met laaghangende bewolking, maar in de loop van de dag wordt het er zonnig. De maxima zijn gevoelig lager dan gisteren, met tot 22 graden vlak aan zee en 31 graden in Belgisch Lotharingen. In het centrum krijgen we temperaturen om en bij de 27 graden bij een matige wind uit westelijke richtingen.

Vanavond- en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen, al is er in het zuidoosten van het land wel kans op een bui. Tegen de ochtend kan het ook aan zee gaan regenen. De minima schommelen tussen 14 en 18 graden.

Morgen is de grote hitte dan helemaal weg. We halen temperaturen tot 20 graden aan zee en de Hoge Ardennen en 24 graden in Belgisch Lotharingen. Het wordt dan wisselend bewolkt, maar op enkele lokale buitjes na houden we het wel droog. Aan zee wordt het in de loop van de dag zonnig.

Maandag begint wisselend tot zwaarbewolkt, met buien vanaf de kust. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten. Het kwik haalt 20 graden aan zee, in het centrum wordt het 21 à 22 graden. In de loop van de namiddag en avond wordt het droog vanaf het noordwesten.

Dinsdag is het eerst droog met opklaringen en wolkenvelden, maar later op de dag wordt het zwaarbewolkt en kan er lokaal wat neerslag vallen. De temperaturen gaan dan van 18 tot 23 graden.

Ook woensdag overwegend bewolkt met kans op een lokaal spatje regen, al wordt het in het zuiden van het land mogelijk zonniger. Het kwik stijgt dan tot 25 à 26 graden in het centrum, met aan zee een vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind.

Donderdag blijft het droog en overwegend zonnig met hoge wolkenvelden. Het wordt dan ook opnieuw zomers warm, met maxima van 27 tot 31 graden. Aan zee steekt een zeebries op en wordt het niet warmer dan 23 graden.

Vrijdag wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm met enkele stapelwolkjes. De temperaturen gaan dan van 23 graden aan zee tot 34 graden in het oosten van het land.

