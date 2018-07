Geen einde in zicht voor droogte in Vlaanderen: kans op buien neemt opnieuw af, tropische temperaturen blijven Redactie

Bron: Belga 0 Weernieuws Ook vandaag blijft het warm met zo nnige perioden en wolkenvelden die elkaar afwisselen. In Vlaanderen blijft de kans op neerslag klein, maar ten zuiden van Samber en Maas is er kans op enkele onweerachtige buien met eventueel veel regen en hagel. De maxima liggen rond 21 graden aan zee, tussen 22 en 25 graden in de Ardennen en tussen 26 en 29 graden elders. Dat meldt het KMI.



Woensdagavond en -nacht blijft het gedeeltelijk bewolkt maar neemt de kans op een geïsoleerde, onweerachtige bui af. Op vele plaatsen wordt het nevelig. De minima liggen tussen 12 en 17 graden, bij een zwakke noordelijke of veranderlijke wind.

Donderdag is het zonnig. In de Ardennen is er nog kans op een onweersbui. Met een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het iets minder warm. De maxima schommelen tussen 22 graden aan zee en op de Ardense hoogvlakten, en 27 graden in de Kempen.

Vrijdag wordt het vrij mooi met zon en wolkenvelden. Vooral over het oosten van het land is er nog kans op een laatste buitje. Aan zee is er volop zon. De temperaturen halen 21 tot 23 graden aan zee en in de Ardennen, en 24 tot 26 graden in de andere streken.

Tijdens het volgende weekend en begin volgende week wordt ons weer opnieuw beïnvloed door warme en droge noordoostelijke landlucht. We krijgen zonnig weer met maxima rond 28 graden, begin volgende week oplopend naar 30 graden.

