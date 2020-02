Geen druppel regen deze maand in San Francisco: “In 150 jaar niet meer gebeurd” Joeri Vlemings

21 februari 2020

13u59

Bron: The Guardian 0 Weernieuws Februari is normaal een van de natste maanden in de Amerikaanse staat Californië. Maar een week voor het einde van de maand viel er nog geen druppel regen in steden als San Francisco en Sacramento. En het zal er ook de komende dagen droog blijven. Volgens klimaatwetenschapper Daniel Swain is dit “in minstens 150 jaar niet meer gebeurd”.

“Er zijn zelfs een paar bosbranden geweest en dat is zeker niet iets waar je meestal midden in de winter over hoort”, zegt Daniel Swain van de Universiteit van Californië. Er hangt bovendien ook voor de komende week geen regen in de lucht. In combinatie met de temperaturen die zachter zijn dan normaal in februari wordt het in Californië deze maand alsmaar droger.

Dat heeft ook gevolgen voor de sneeuw in de bergen. Het jaar was begonnen met een sneeuwlaag die op 90 procent zat van het historische gemiddelde. Nog geen twee droge, warme maanden later blijft dat percentage steken op 52. En Swain voorspelt dat het nog erger zal worden. “Ik durf te wedden dat het op 1 maart minder dan 50 procent zal zijn”, aldus de klimaatexpert. Een fikse tegenvaller voor het toerisme in de Californische bergen, maar ook voor de waterbevoorrading, die afhankelijk is van de hoeveelheid sneeuw die in de lente smelt. Vorig jaar haalde de sneeuwlaag rond deze tijd meer dan 125 procent van het gemiddelde.

Swain verwacht dat Californië ook in de toekomst warmer en droger zal zijn. Niet door een gebrek aan regen, maar omdat de extra hitte meer vocht uit het ecosysteem haalt. De hitte heeft ook een dubbele invloed op de hoeveelheid sneeuw: er valt minder sneeuw én die smelt ook sneller. “We krijgen niet noodzakelijk minder regen, maar die regen zal minder ver gaan”, vat Swain samen. “Het risico op overstromingen neemt toe in dat toekomstbeeld, door hevigere en nattere stormen in een opwarmende wereld.”