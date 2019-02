Gedeeltelijk bewolkt en droog, eind deze week wordt het weer 16 graden KVDS

20 februari 2019

06u41

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt vandaag gedeeltelijk bewolkt, maar het blijft overal droog. Dat meldt het KMI. Het blijft ook zacht voor de tijd van het jaar: i n de Ardennen wordt het tot 7 graden, in het westen van het land tot 12 graden. Eind deze week stijgt het kwik zelfs opnieuw richting 16 graden.

Ook vanavond en vannacht blijft het droog, maar vanaf het zuidwesten drijven meer wolkenvelden het land binnen. Plaatselijk kan zich nevel of wat mist vormen. De minima liggen tussen -1 graad in de Ardennen en 5 à 6 graden in Vlaanderen.

Zonnig

Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het is zacht met maxima tussen 9 graden op de Hoge Venen en 14 graden in Vlaanderen. Vrijdag wordt het meestal zonnig met enkele wolkenvelden. Het wordt opnieuw erg zacht met maxima tot 16 graden voor het centrum van het land.





Hetzelfde zonnige en zachte weer zet zich dit weekend door: maxima tussen 11 en 15 graden op zaterdag en op zondag rond 12 of 13 graden. Maandag komen er mogelijk tijdelijk wat meer wolken, maar het blijft droog. De maxima schommelen tussen 9 en 12 graden.