Gedaan met zomers weer: gevoelig frisser en bewolkt

17 mei 2018

07u01

Bron: Belga 4 Weernieuws Het is vandaag gevoelig frisser maar droog. De dag begint op vele plaatsen met lage wolkenvelden waar de zon geleidelijk aan door breekt. In het noordwesten blijft het gedeeltelijk bewolkt. De maxima liggen tussen 12 tot 18 graden. Dat meldt het KMI.

Vanavond zijn er nog mooie opklaringen in het binnenland. In de loop van de nacht breiden lage wolkenvelden zich vanuit het noordwesten uit over het hele land. Een spatje motregen is niet uitgesloten. De minima liggen tussen 4 en 9 graden. De noordenwind neemt in kracht af en wordt zwak tot matig in het binnenland en matig aan zee.

Morgen blijft het de hele dag droog. Tot halfweg de namiddag blijft het bewolkt. Daarna komen er geleidelijk opklaringen. 's Avonds wordt het op de meeste plaatsen lichtbewolkt maar kunnen lage Noordzeewolken zich uitbreiden over de kuststreek. De maxima bereiken waarden tussen 11 en 17 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.

Zaterdag begint opnieuw met veel lage wolken, maar in de loop van de dag komt de zon meer en meer tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al kunnen er in het uiterste noorden van het land vanuit Nederland enkele buitjes binnendrijven. De maxima liggen tussen 13 graden aan zee en 18 graden in de Kempen, bij een aanhoudend zwakke tot matige noordenwind.

Van zondag tot midden volgende week krijgen we wisselvallig weer.

