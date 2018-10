Gedaan met mooie nazomer: komende week gevoelig kouder, met kans op sneeuw in Ardennen kg

23 oktober 2018

14u06

Bron: KMI, Noodweer Benelux 0 Weernieuws Na een spectaculair aangename nazomer lijken de temperaturen binnenkort dan toch een duik te nemen. Vanaf eind deze week wordt het gevoelig kouder. Berg dus je zomertenue maar op: de winter staat voor de deur.

Deze week kunnen we nog even profiteren van zachte temperaturen, maar vanaf vrijdag is het onverbiddelijk gedaan met het late terrasjesweer, zo meldt het KMI. Het kwik zakt dan naar 13 graden in het centrum. In het weekend komen de temperaturen zelfs niet meer boven de 11 graden.

Eerste (natte) sneeuw

Daarna is er weinig beterschap in het verschiet. Dankzij een koude luchtstroming over ons land bedragen de maxima komende week amper 10 of 11 graden, terwijl de teller ’s nachts op een paar graden boven nul blijft staan.



In de Ardennen worden ’s nachts vriestemperaturen verwacht: zondag en maandag is er daar kans op de eerste (natte) sneeuw. Blijvende sneeuw is nog niet op komst, tenzij in Zwitserland of het westen van Oostenrijk, volgens Noodweer Benelux.

Op 1 november voorspellen de weerkaarten overigens nog een laatste zachte dag: dan wordt het mogelijk tot 15 graden. Daarna gaan de temperaturen weer bergaf.

