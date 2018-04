Gedaan met de zomerpret, morgen geleidelijk onweerachtig in het binnenland Redactie

Bron: NoodweerBenelux 0 Weernieuws Hopelijk kon u afgelopen dagen profiteren van het uiterst warm weerbeeld in de Benelux, want het einde is in zicht.

Morgen krijgen we in eerste instantie nog veel zon in de Benelux. Geleidelijk wordt de luchtsoort onstabiel in onze omgeving wat in de late namiddag/avond kan resulteren in enkele onweersbuien. "De precieze locatie van de onweersbuien is moeilijk in te schatten, al krijgt het oosten van de Benelux een lichte voorkeur", aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.

Einde van een zomers intermezzo

Op veel plaatsen werd de afgelopen dagen de zomerse grens van 25 graden meermaals overschreden. Hiermee werd het een stuk warmer dan gemiddeld. Omstreeks deze periode in het weerkundig jaar mogen we echter met gemiddeld 16 graden tevreden zijn.

Het einde van de zomerse periode in april is dan ook in zicht. Op zondag worden de kansen op onweer groter doordat een inactieve storing kan profiteren van de hoge temperaturen om opnieuw te gaan activeren. Na het weekend moeten we tevreden zijn met gemiddeld 15 graden en regelmatig een afwisseling tussen een bui en brede opklaringen.

Onweerskansen groter over het oosten

In de loop van de voormiddag zien we een hoogtetrog, zone die zorgt voor extra opstijgende luchtbewegingen, vanuit Frankrijk over de Benelux trekken. "Dankzij het tijdstip komen de westelijke regio's al snel achter deze hoogtetrog waardoor de buien niet optimaal kunnen profiteren van de zomerse temperatuur", aldus NoodweerBenelux.

Andere weermodellen berekenen de mogelijkheid tot buien wel over het oosten van België, Luxemburg en Nederland doordat de overlap tussen de hoogtetrog en de hoogste temperatuur een betere timing kent. Het timeframe voor de eerste buien varieert in diverse weermodellen. Sommige berekenen de buien in de vroege namiddag, anderen wachten tot in de vooravond. Tijdens de avondperiode trekken de buien richting Duitsland.

