Frissere dagen in het verschiet kv

22 augustus 2020

06u46

Bron: Belga 3 HET WEER Het is vandaag wisselend tot soms zwaarbewolkt en er valt hier en daar een bui. Op het einde van de namiddag wordt het overwegend droog vanaf het westen en verschijnen er brede opklaringen. De maxima schommelen tussen 19 graden in de Hoge Ardennen en 23 graden in het centrum. Er staat een krachtige zuidwestenwind met rukwinden tot 55 km per uur en aan zee zelfs pieken tot 65 km per uur, zo verwacht het KMI.

Vannacht blijft het aanvankelijk droog, maar tijdens het tweede deel van de nacht vergroot de kans op buien in de Ardennen en aan de kust. De minima schommelen van 11 graden in de Hoge Venen tot 16 graden in Vlaanderen.

Morgenochtend is het op vele plaatsen zonnig, maar in de kuststreek worden dan al buien verwacht. Overdag is het vaak bewolkt en vallen er enkele buien met mogelijk enkele donderslagen. De maxima schommelen van 17 tot 20 graden in de Ardennen en van 20 tot 22 graden elders.



Maandag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met nog enkele plaatselijke buien. Het kwik haalt maximaal 19 tot 21 graden. Dinsdag zijn er regelmatig wolkenvelden en vooral na de middag is er toenemende kans op regen vanaf het westen. Door een matige zuiden- tot zuidwestenwind wordt het tijdelijk zachter met maxima rond 23 à 24 graden in het centrum van het land.



Woensdag is er wisselvallig weer met enkele lokale buien en soms opklaringen. Het wordt zeer winderig met aan zee mogelijk een zeer krachtige zuidwestenwind. De maxima schommelen tussen 19 en 23 graden. Donderdag is het deels bewolkt met nog kans op een bui en maxima tussen 17 en 22 graden.