Frisser weer en bewolkte perioden met buien op komst TTR

21 augustus 2020

06u59

Bron: Belga 20 Weer Er schuift deze ochtend een regenzone van het centrum naar het oosten van het land, meldt het KMI. Vooral in het oosten kan de regenzone actief zijn. Over het westen daarentegen blijft het overwegend droog met wolken en komen er stilaan brede opklaringen.



In de namiddag wordt het ook meestal droog over het oosten en wordt het overal gedeeltelijk bewolkt. Het is minder warm met maxima van 23 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van het land. De zuiden­ tot zuidwestenwind neemt toe tot matig en over het westen soms tot vrij krachtig met rukwinden van 50 tot 60 kilometer per uur.

's Avonds blijft het gedeeltelijk bewolkt en droog. 's Nachts wordt het meestal lichtbewolkt, maar naar morgenochtend toe vergroot de kans op buien in de kuststreek. De minima schommelen van 13 tot 18 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Morgen verwacht het KMI opklaringen en bewolkte perioden met enkele buien. De maxima schommelen tussen 20 en 23 graden, wat ongeveer normaal is voor de tijd van het jaar. Het is behoorlijk winderig met een matige tot lokaal soms een vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust waait de wind af en toe zelfs krachtig. Wind tot 65 kilometer per uur is mogelijk.

Ook zondag blijft het wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele buien. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden. De westzuidwestenwind waait matig en aan de kust vrij krachtig met pieken tot 50 kilometer per uur.

Maandag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Een paar (lichte) buien zijn nog mogelijk bij maxima van 17 tot 21 of 22 graden.

Dinsdag is het eerst droog met opklaringen, nadien wordt het zwaarbewolkt met soms wat regen. We halen maxima van 16 tot 22 graden.

Woensdag is het vaak zwaarbewolkt met perioden met buien. De maxima liggen in het centrum rond 21 graden.

Donderdag bereikt koele Noordzeelucht onze streken met eventueel wat lichte neerslag. De maxima klimmen niet hoger dan 15 tot 20 graden.