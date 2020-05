Frisser vandaag met kans op lokale buien, volgende week opnieuw droog en warmer jv

23 mei 2020

07u00

Bron: belga 10 Weernieuws Deze namiddag verwacht het KMI over het westen en geleidelijk ook in de meeste andere streken een afwisseling van zon en wolken, waarbij de opklaringen soms breed kunnen zijn, vooral in de kuststreek. Hier en daar kunnen er een paar buien vallen. In de Ardennen blijft het vaak bewolkt.

De maxima schommelen van 13 graden in de Hoge Ardennen, 16 graden aan de kust tot 19 of 20 graden in Vlaanderen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, tot 60 kilometer per uur. Aan zee is de wind soms krachtig met pieken tot 70 km/u.

Vanavond is er nog kans op een buitje in het noorden en het oosten van het land. ‘s Nachts wordt het overal droog en meestal lichtbewolkt. De temperaturen dalen tot 4 graden in de Hoge Venen, 8 à 10 graden in het centrum en 12 graden aan zee.

Zondagochtend zijn er eerst opklaringen. Daarna verschijnen er meer wolken en kan er vooral over het noorden en het oosten af en toe wat lichte neerslag vallen. ‘s Avonds krijgen we opklaringen vanaf de Franse grens. De maxima liggen tussen 13 of 14 graden in de Ardennen en 18 of 19 graden in de meeste andere streken. Er waait een overwegend matige en aan zee soms een vrij krachtige wind.

Zondagnacht is het droog bij minima van 6 graden in de Hoge Venen tot 13 graden aan de kust.

Volgende week weinig of geen neerslag en vaak opklaringen. Opnieuw warmer.