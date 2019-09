Frisse wind Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 17 september Jill Peeters

16 september 2019

11u30 15 Weernieuws Dinsdag kan er tijdens de vroege ochtend nog wat mist hangen en er zijn ook nog wat wolkenresten van gisteren. Maar er is ook zon, en die zal er mooi doorkomen. Rond de middag ontstaan er stapelwolken en de rest van de dag krijgen we afwisselend zon en wolken te zien, maar het blijft wel droog in het hele land. De temperaturen klimmen tot gemiddeld 18 graden en er staat daarbij een frisse wind uit het noordwesten.

Dinsdagavond verdwijnen de meeste stapelwolken en de nacht kan vrijwel helder verlopen. Enkel in het westen komt er wat meer bewolking opzetten, die van over de Noordzee over het land schuift. Het blijft daar ook wel droog. De minima komen uit tussen 4 en 10 graden.

Een hogedrukgebied, met kern over de Britse Eilanden, bepaalt het weer in ons land. Vandaag en morgen zal de aangevoerde lucht hierdoor uit het koudere noorden komen. Maar eens dat hogedrukgebied doorschuift, wordt het hier stilaan zonniger en warmer.

Woensdag wordt de meest frisse dag van de week, met niet meer dan 16 graden. Het wordt licht bewolkt, behalve in het westen van het land, waar het bewolkter is.

Donderdag starten we met grijs weer, maar in de loop van de dag breekt de zon weer door. Maxima komen uit rond 17 graden en er staat een zwakke noordenwind.

Vrijdag wordt het zonnig met hooguit wat sluierbewolking. Het wordt daarbij 19 graden en de wind begint de draaien naar het oosten.

Het weekend wordt een warm nazomerweekend.