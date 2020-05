Frisse start van de week met flinke windstoten tot 80 kilometer per uur HAA

11 mei 2020

06u53

Bron: Belga 8 Weernieuws Vanochtend is het nog zwaarbewolkt ten zuiden van Samber en Maas met wat regen, of op de Ardense hoogten zelfs een beetje smeltende sneeuw. Daarna wordt het in de meeste streken droog met breder wordende opklaringen. Het is fris voor de tijd van het jaar met maxima van 9 graden in de Hoge Venen tot 14 graden in het centrum.



Enkel in Belgisch Lotharingen blijft het nog regenachtig tot de namiddag. Aan de kust verwacht het KMI een afwisseling van wolken en opklaringen. Er waait een onaangename noordnoordoostenwind met windstoten tot 75 kilometer per uur. Aan zee zijn pieken tot 80 kilometer per uur of wat meer mogelijk.

Grondvorst

Vanavond en vannacht wordt het licht tot gedeeltelijk bewolkt. In Vlaanderen hangen er meer wolken met een kleine kans op een bui over het westen. Het wordt behoorlijk koud met minima van -1 graad in de Hoge Venen tot 5 graden aan de kust; hier en daar kan grondvorst voorkomen in het centrum en vooral in Hoog-België. De wind neemt sterk in kracht af en waait zwak tot matig uit noord tot noordoostelijke richtingen.

Dinsdagochtend is het overwegend bewolkt over het westen en het noordwesten, elders zijn er (brede) opklaringen. De bewolking breidt zich uit naar de andere streken van het land, maar over het uiterste zuidoosten krijgen we nog opklaringen tot in de namiddag. Het blijft overwegend droog. Met maxima van 8 tot 12 graden is het fris voor dit seizoen.

Ook woensdag wordt een overwegend droge dag met eerst brede opklaringen. In de loop van de dag wordt het wisselend tot lokaal zwaarbewolkt. We halen maxima van 9 graden in de Hoge Venen tot 13 of 14 graden in het centrum.

Donderdag verwachten we flink wat zon en droog weer. Het wordt iets zachter met maxima rond 15 graden in het centrum. Ook vrijdag blijft het droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden bij een matige noordoostenwind.