Frisse, regenachtige dag voor de boeg kv

06u46

Bron: Belga 0 Thinkstock Naarmate de dag vordert, wordt het zwaarbewolkt en regenachtig. Weernieuws Vanochtend is er eerst nog kans op een paar lokale opklaringen, maar al snel wordt het overal zwaarbewolkt. Het is aanvankelijk nog overwegend droog, maar in de loop van de dag en vooral na de middag komen er vanaf het westen perioden met lichte regen.

De neerslag wordt op het einde van de namiddag intensiever over het westen, en daarna in het centrum. De maxima liggen tussen 4 graden in de Ardennen, rond 8 graden in het centrum en 10 graden aan zee. Dat meldt het KMI.

De regen verzwakt vanavond weer, met later eerst over het westen en daarna ook in het centrum opnieuw droog weer met opklaringen. De regen verlaat volgende nacht ons land snel via het zuidoosten. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af. Er worden nog een paar lokale buien buien verwacht die stilaan een winters karakter krijgen en op de hoogten als sneeuw vallen. Aan de kust is er stilaan kans op een donderslag en korrelhagel. De minima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en 4 graden aan zee.

Morgen wordt het wisselvallig met buien. In Laag- en Midden-België gaat het om smeltende sneeuw, in de Ardennen om sneeuw. Er is kans op korrelhagel en een donderslag. In de namiddag wordt het opnieuw wat droger. De maxima worden bereikt tijdens het eerste deel van de dag en liggen tussen 1 graad in de Ardennen en 5 graden aan de kust.

Zaterdag is dan weer licht wisselvallig: vaak droog met opklaringen, maar in de namiddag zijn enkele buien mogelijk, vooral in het noordoosten van het land. De neerslag valt in Laag- en Midden-België in de vorm van regen en sneeuw en in Hoog-België als sneeuw. De temperatuur stijgt tot 0 graden in de Hoge Venen, 3 graden in het centrum en 5 graden aan zee.